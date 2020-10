Roma, botte, minacce ed estorsione alla moglie: arrestato 39enne

I carabinieri della stazione Tor Bella Monaca hanno arrestato un 39enne romano, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 2 ottobre scorso dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione nei confronti della moglie, una 39enne romana.

Minacce e violenze all'ex moglie e alla figlioletta di 6 anni: braccialetto elettronico per un 43enne romano

L’ordinanza è stata emessa a seguito della segnalazione dei carabinieri che, al termine di un’attività d’indagine, hanno portato alla luce molti episodi di violenza che l’uomo, soggetto tossicodipendente, ha commesso nei confronti della vittima: in particolare percosse e minacce per ottenere, quotidianamente, somme di denaro per l’acquisto di droga. I militari lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e lo hanno portato nel carcere di Rieti, come disposto dall’autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA