Tor Bella Monaca, i carabinieri arrestano sei spacciatori per strada

Ieri sera i Carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito una mirata attività di controllo nelle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca che hanno portato all’arresto di 6 persone. In largo Ferruccio Mengaroni, i militari hanno notato una coppia, lui di 58 anni e lei di 43, mentre cedeva un involucro a un giovane tossicodipendente. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che i due avevano appena venduto una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire altre 10 dosi della stessa sostanza e denaro contante.Poco più tardi un’altra pattuglia, in via dell’Archeologia, ha notato due persone, un romano 49enne e un 34enne di origini calabresi, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga, aggirarsi con fare sospetto. Fermati per un controllo, i militari hanno trovato nelle tasche del 49enne, 7 dosi di cocaina, 1 di hashish e denaro contante, mentre il 34enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di crack e la somma di 120 euro.In via Iacurso, i Carabinieri hanno fermato un 19enne romano trovato con alcune dosi di hashish. La perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via, ha permesso ai militari di rinvenire altri 10 frammenti della stessa droga, del peso complessivo di circa 90 g, e di oltre 550 euro in contanti. Infine un 40enne romano è stato arrestato perché sorpreso a spacciare dosi di cocaina. Identificato anche l’acquirente, poi segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Degli arrestati, tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.