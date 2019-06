Topolino di campagna "a spasso" nel Cup della Asl Roma 4

Altro che topolino di città. È successo ieri pomeriggio: un topolino di campagna è entrato nel Cup della Asl Roma 4. «Un disagio durato appena dieci minuti - fa sapere l'azienda sanitaria in una nota - il tempo di trasferire il servizio al piano di sopra per non creare disagi all'utenza. Nella notte la ditta ha effettuato la bonifica degli ambienti e questa mattina il servizio ha ripreso regolarmente». © RIPRODUZIONE RISERVATA