Roma, Prati-choc: dai cassonetti spunta una colonia di topi

Una colonia di topi che, in rapida sequenza, sbuca dai cassonetti per trovare rifugio oltre la rete di plastica che separa la strada dal piazzale della stazione metro Cipro. E' quanto documenta un video girato la scorsa notte in via della Meloria, all'angolo con via Angelo Emo, a due passi dalla cupola di San Pietro e dai Musei Vaticani. Nel filmato, gli animali escono, quasi simultaneamente, da dietro le buste dell’immondizia, riversandosi frettolosamente sul marciapiede.



I cittadini, spaventati e inorriditi dalla scena, si sono allontanati mentre la nutrita colonia di roditori, dopo aver trafugato i rifiuti in cerca di cibo, gli tagliava la strada. Topi che ormai da tempo hanno preso d’assalto la zona limitrofa alla stazione Cipro, spingendo i residenti a denunciare una situazione di invivibilità diffusa in tutto il quartiere, soprattutto a causa del degrado e dell’incuria dilaganti.

«Penso che la giunta Raggi si stia completamente dimenticando dei cittadini romani - scrive Roberto Riccardi, presidente Partito Roma Nord - e questo è il risultato. Le strade non si puliscono da sole, anche se la sindaca aveva pensato di farle ramazzare ai cittadini, i rifiuti non spariscono per magia e la presenza dei topi, ormai veri padroni dell’area, danno chiaramente l’idea di come si vive anche al centro».

Non è la prima volta che i residenti del quartiere Prati-Trionfale denunciano condizioni al limite nella zona. Circa un mese fa, gli amministratori della pagina “Trionfalmente diciassette”, avevano inviato alcune foto all’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari - scattate in pieno pomeriggio in via Cipro - in cui diversi topi, usciti da tombini, mangiavano avanzi di cibo lasciati sull’erba.

