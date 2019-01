Roma, topi morti al cinema: 700 studenti evacuati, sala chiusa dalla Asl

Brutta sorpresa al cinema Barberini di Roma dove stamani era in programma una proiezione in occasione della Giornata della Memoria per 700 studenti di due scuole. Topi morti sono stati trovati stamani all'interno della sala, situata nel centro di Roma. La Asl di zona ha emesso il provvedimento di chiusura e sospensione dell'attività.

Dentro al cinema si trovavano circa 700 ragazzi di alcune scuole romane che assistevano ad una proiezione nell'ambito delle iniziative sulla Giornata della memoria e che hanno guadagnato rapidamente l'uscita insieme agli insegnanti. Ad intervenire sono stati gli agenti del I Gruppo «Ex Trevi» della Polizia Locale Roma Capitale. A dare l'allarme sono stati gli accompagnatori degli studenti che hanno allertato gli agenti della polizia locale. Sarebbero tre i topi morti trovati all'interno del cinema del centro storico della Capitale.

