Rocca Cencia, non solo tornelli e telecamere. «Installati i rilevatori di sostanze radioattive nei rifiuti»

Non solo tornelli e telecamere al Tmb di Rocca. La sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia anche l'installazione di sensori in grado di rilevare l'eventuale presenza di sostanze radioattive all'interno dei rifiuti. «Roma è #SottoAttacco ma noi non ci pieghiamo alle intimidazioni e rispondiamo con i fatti: dopo gli incendi che hanno interessato i due Tmb di Roma, Salario e Rocca Cencia, abbiamo voluto che Ama innalzasse i livelli di sicurezza. Come? Installando telecamere e tornelli - scrive la sindaca in un post su Facebook -. A Rocca Cencia, dal 18 aprile sono in funzione alcuni rilevatori di ingresso allo stabilimento. Questo consente il controllo degli accessi all'area e restituisce un complessivo miglioramento della sicurezza interna. All'interno del centro sono state posizionate inoltre due telecamere nella vasca di ricezione: in questo modo le immagini vengono videoregistrate e visualizzate in portineria». E aggiunge: «Nell'area di ingresso dei veicoli, abbiamo applicato alcuni sensori in grado di rilevare l'eventuale presenza di sostanze radioattive all'interno dei rifiuti».



«Abbiamo anche pensato al personale disabile, che avrà dei tornelli dedicati, e - ovviamente - ci siamo occupati di rifare la pavimentazione ed una nuova delimitazione dell'area pedonale. A chi pensa di fermarci, di farci tornare ad un passato che i romani hanno voluto lasciarsi alle spalle, noi rispondiamo andando avanti #ATestaAlta», conclude Raggi.

