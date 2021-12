La “potenza dei vulcani” porta un'altro vino rosso dei Castelli nel ghota di tutta Italia

Un altro successo per l’ enologia dei Castelli Romani e per Villa Cavalletti di Grottaferrata, splendida dimora tuscolana immersa nella campagna e nel verde. Con il vino rosso “Roma Doc riserva 2018”, l’azienda gestita dall’ingegnere Tiziana Torelli, presidente dell’associazione “Vignaioli in Grottaferrata”, ha conquistato il terzo posto assoluto tra i rossi d’Italia nell’Annuario 2022 redatto da Luca Maroni. Nella patria dei vini bianchi, quindi, si afferma un rosso che fa parte della nuova selezione delle etichette “Vulcanica”, prodotte su quattro colate laviche nelle località Tenuta De Notari, San Marco ed Olivella di Frascati e, appunto, Villa Cavalletti di Grottaferrata.

«Con un indice di piacevolezza di 96 punti - dice la Torelli, imprenditrice e anima dell’azienda - otteniamo un risultato che ci riempie di orgoglio e rende merito alla nostra passione per un territorio da sempre vocato all’agricoltura». L’anno scorso Villa Cavalletti - una magnifica residenza che guarda verso Roma da una radura di pini - aveva vinto un premio per gli oli del mondo a Tokio. Nelle guide specializzate quest’anno i produttori dei Castelli hanno scalato altre posizioni. Il vino rosso “Quattro Mori 2016 di Castel De Paolis” di Grottaferrata ha ricevuto nella guida dell’Associazione italiana Sommelier “Le quattro viti”, massimo riconoscimento per la categoria, mentre i vini bianchi “Malvasia di Poggio le Volpi” di Monte Porzio Catone e “Villa Adriana” sono in testa con tre bicchieri nella guida del Gambero Rosso. I vini premiati sono solo la punta dell’iceberg di un mondo di prodotti enologici castellani di qualità che si stanno affermando in Italia e nel mondo.