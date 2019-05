Tivoli d'arte: Villa Adriana e Villa d'Este aprono gratis ogni primo lunedì del mese

Oltre alle prime domeniche del mese da ottobre a marzo e alla Settimana dei musei, l'istituto Villa Adriana e Villa d'Este-Villae, ha fatto sapere di volere promuovere e favorire l'ingresso gratuito tutti i primi lunedì del mese da giugno a dicembre. «Il libero accesso ai siti culturali è una misura necessaria per consentire una fruizione diffusa del patrimonio». Lo ha affermato il direttore delle Villae, Andrea Bruciati. «Garantire le fasce più deboli della popolazione - ha proseguito Bruciati - non solo attraverso le gratuità, ma soprattutto grazie a una politica di accessibilità intesa in senso ampio, è una precisa scelta del nostro Istituto. Le Villae, fuse nel loro contesto ambientale, regalano inoltre un'esperienza emozionale oltre che culturale. In questa ottica, incentivare l'accesso nei giorni di minore affluenza, quando maggiore è la tranquillità e la godibilità dei luoghi, mi è sembrata l'opzione migliore da offrire». Nelle Villae, infine, proseguirà l'iniziativa relativa all'ingresso gratuito ogni lunedì, riservato ai cittadini di Tivoli e dei comuni limitrofi, per favorire il dialogo con il territorio e la riappropriazione identitaria dei luoghi da parte della popolazione.

