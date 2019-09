Roma, accecato dalla gelosia fa irruzione a casa della fidanzata tra minacce e insulti: arrestato 35enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera, dopo un pomeriggio di insulti e pesanti minacce via social, un 35enne di Guidonia ha deciso di fare irruzione nel giardino del comprensorio dove abita la fidanzata, per ben due volte, approfittando, in un caso, del cancello carraio lasciato aperto e nel secondo, invece, scavalcando la recinzione. In entrambe le occasioni è arrivato fino alla porta d’ingresso, provando a farsi aprire dalla vittima con atteggiamenti rabbiosi e ingiuriosi. Quando il giovane ha capito che erano state chiamate le Forze dell’Ordine, è fuggito.Ad intervenire 2 pattuglie del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo. Gli agenti, durante il secondo intervento, hanno sentito arrivare a forte velocità un’auto e, constatato che era quella in uso allo stalker, l’hanno inseguita e bloccata, trovando alla guida il 35enne. Negli uffici di polizia la vittima, formalizzando la denuncia, ha dettagliatamente descritto le minacce, rivolte non solo a lei ma anche ai suoi familiari. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.