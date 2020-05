Tivoli, insegue la ex in auto e la minaccia di morte mentre lei è con il compagno: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non voleva arrendersi alla fine della relazione con la ex compagna ed ha cercato in tutti i modi di riconquistarla, arrivando a tempestarla di messaggi telefonici e a pedinarla. Quando lei ha iniziato una storia con un altro uomo, M.R., 46enne originario della provincia di Roma, è diventato violento e l'ha più volte minacciata di morte, reandole problemi anche sul posto di lavoro e facendola vivere in un continuo stato di ansia e di paura per la propria incolumità e quella del suo fidanzato. Ieri sera, mentre la donna era in auto col nuovo compagno, lui liha affiancati con la sua utilitaria e le ha gridato che l'avrebbe uccisa mentre cercava di prendere qualcosa dalsedile posteriore. I due hanno chiamato il 112 e sono riusciti a rifugiarsi negli uffici del commissariato di Tivoli mentre lo stalker è fuggito. Immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato l'ha intercettato e, dopo un breve inseguimento, l'ha fermato all'altezza di Villa Adriana. Gli agenti del commissariato di Tivoli hanno trovato, nella macchina del 46enne, oggetti atti ad offendere e lo hanno arrestato. M.R., che dovrà rispondere di atti persecutori, è stato condotto in carcere a Rebibbia.