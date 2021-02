Tivoli, l'Asa e la Slow food inventano le ricette anti-spreco per ridurre la produzione di rifiuti

A Tivoli l’Asa, la società municipalizzata che gestisce il servizio di igiene urbana, e Slow Food si sono unite per lanciare uno speciale ricettario che aiuta l’ambiente e riduce la produzione di rifiuti.

«Abbiamo lanciato questa iniziativa insieme alla cuoca Slow Food dell’Alleanza Gabriella Cinelli - spiegano dall’Asa - per realizzare un ricettario del riuso interattivo, al quale potranno partecipare gli utenti di Facebook firmando le loro ricette. In ognuna sarà visibile l’impatto ambientale ed economico scaturito dal riuso e dal non spreco. Il rapporto Waste Watcher 2020 indica che in Italia si sprecano mediamente 100 grammi di cibo al giorno, a testa. A livello domestico lo spreco vale 4.9 euro a famiglia».

Il nuovo progetto chiama a raccolta i tiburtini che possono collaborare ed aderire. Ogni cittadino può inviare la sua ricetta e sarà predisposta una slide. Le migliori ricette saranno raccolte e pubblicate sul sito di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, online la prima settimana di marzo. «Nel frattempo le ricette più gustose - proseguono dalla Municipalizzata - saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Asa». Per partecipare basta inviare la propria ricetta all’indirizzo mail comunicazione@asativolispa.com ed in copia a cinelligabriella@gmail.com. L’iniziativa si aggiunge a quella lanciata, mesi fa, per sensibilizzare ristoratori e clienti a non mandare sprecate le porzioni di cibo rimaste, Porta a cAsa.

