Tivoli, pistola e coltelli alla mano rapinano un magazziniere 20enne mentre rientra a casa

Armati di pistola e coltelli rapinano un giovane magazziniere mentre rientra in casa. I tre ragazzini 17enni gli hanno preso il giaccone e il telefono cellulare. Tutti e tre sono finiti in manette, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di rapina in concorso. Hanno già precedenti e sono residenti a Tivoli. Ieri sera i tre rapinatori hanno notato la vittima, un magazziniere di 20 anni, mentre percorreva a piedi via del Casale dei Quintiliani e l'hanno avvicinata alle spalle. Uno dei tre lo ha strattonato e gli ha mostrato la pistola in pugno mentre i due complici lo hanno minacciato e gli hanno sfilato con forza il giaccone con all'interno il telefono cellulare e si sono allontanati a piedi.



La vittima ha contattato il 112. Acquisite le descrizioni dei malviventi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma li hanno cercati nelle vie adiacenti e poco dopo li hanno riconosciuti e bloccati. Tutta la refurtiva è stata recuperata ed è stata riconsegnata alla vittima. La pistola, risultata essere un modello a salve, è stata sequestrata insieme ai due coltelli trovati in possesso dei due complici. I tre rapinatori sono stati arrestati e accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA