Per il 3.234° Natale di Tivoli un mese di eventi e ingresso gratis a Villa Gregoriana

Per i suoi primi 3.234 anni di storia Tivoli si regala un mese di eventi. In occasione del Natale della città, celebrato ieri con l’inaugurazione della nuova sala conferenze nel museo civico di piazza Campitelli, l’amministrazione e le associazioni tiburtine hanno organizzato un fitto calendario di eventi con rievocazioni storiche, la XV edizione delle Idi Adrianensi, la rassegna Tivoli in Classica.Per la ricorenza della fondazione della città, che gli studiosi fanno risalire al 1.215 avanti Cristo, il Fai regala l’ingresso alla Villa Gregoriana, oggi e domani, a tutti i tiburtini. Oggi alle 17, Scuderie estensi, concerto La musica a Tivoli a cura del coro polifonico Giovanni Maria Nanino e Amici della Musica di Tivoli in collaborazione con MusicaImmagine. Oggi e domani, dalle 10 alle 21 presso l’ex chiesa San Michele, terza mostra fotografica Leo Click a cura del Leo club Tivoli Host e dell’istituto Enrico Fermi.Domani nel parco della Vestale Cossinia, alle 17, cerimonia del Fuoco sacro, preludio delle Idi adrianensi, a cura del gruppo storico Publio Elio Adriano e di Villa Adriana Nostra. Alle 18.45, chiesa di San Biagio, conferenza-concerto Storia, armonie e suggestioni del Grand tour. Conferenza a cura degli archeologi Zaccaria Mari e Valentina Cipollari, concerto del maestro Giuseppe Galli, Accademia Ergo Cantemus con la collaborazione dell’associazione Tivoli Emotions.Martedì alle Scuderie estensi, ore 10, apre la XV mostra filatelica e del collezionismo dedicata alla Rocca Pia e al 120° anniversario della ferrovia Tivoli-Mandela. Sempre alle Scuderie, fino al 14 aprile tutti i giorni dalle 10 alle 19, mostra fotografica Obiet Tivoli di Alberto Proli e di Umberto Mari.Venerdì, nel museo cittadino di piazza Campitelli alle 17.30, conferenza di Anna Maria Panattoni A tavola con gli antichi. Il cibo tra archeologia, storia, letteratura e costume. Sabato prossimo, dalle 10 alle 18 in via degli Orti, Sinestesie, laboratori di disegno, raccolta e cucina di erbe, panificazione, saponificazione, a cura dell’associazione Orti Irrigui Tivoli. Nell’ex Chiesa di San Nicola, ore 18, conferenza sull’Impressionismo e Grand tour a Tivoli a cura della Libera Università Igino Giordani. Alle 18 concerto della Ghironda.