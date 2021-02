Sarà un marzo speciale per Tivoli grazie alla messa in onda nei prossimi giorni di tre, tra film e serie tv, girate nelle vie della città tiburtina. La più importante, in cui i cittadini riconosceranno le loro strade, quella su “Leonardo da Vinci”, genio simbolo dell’Italia e del Rinascimento. Le immagini stanno sbarcando sui piccoli schermi di Rai 1, di Amazon Prime e Netflix, con i lavori realizzati da alcune produzioni internazionali che hanno fatto tappa nella Superba nei mesi scorsi. Tutte le produzioni sono stati assistite e coadiuvate, durate i lavori a Tivoli, dalla Tibur Film Commission. La prima pellicola ad andare in onda sarà il film “Dolcemente Complicate”, l’8 marzo su Amazon Prime, in concomitanza con la festa delle donne. La prima era stata programmata per lo scorso 30 aprile ma è stata poi cancellata per la chiusura delle sale causa Covid.

«È una meravigliosa notizia - commentano dalla Tibur Film Commission - ma ne eravamo sicuri e certi che questo film, toccante, emozionante e pieno di verità, attirasse interessi. Non vediamo l’ora che arrivi l’8 marzo per vedere Tivoli in questa stupenda pellicola». Dopo “Dolcemente Complicate” sarà, appunto, la volta su Leonardo, serie in otto puntate sulla vita del grande di Vinci, in Toscana. La prima puntata, in prima visione mondiale, è su Rai 1 lunedì 23 marzo. È una prestigiosa co-produzione internazionale “Lux Vide” e “Sony Pictures Television” in collaborazione con Rai Fiction, “Big Light Productions”, in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures. Il cast è di spessore e spiccano Aidan Turner, Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis. A Tivoli i set sono stati in alcune dimore private del centro e all’interno di Villa d’Este. Sta per uscire su Netflix anche il film “Il Divin Codino” sulla vita del campione Roberto Baggio. Riprese a Tivoli per oltre un mese.

