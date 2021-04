10 Aprile 2021

di Fulvio Ventura

(Lettura 1 minuto)







Tragedia nella notte a Favale, quartiere periferico di Tivoli. Dopo dopo l’1.30 di questo sabato è morta per le conseguenze di un incendio una donna di 64 anni. L’anziana, autosufficiente ma con problemi di deambulazione, abitava da sola in un appartamento al terzo piano di un edificio su via Bernini.

Le fiamme, secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco, sarebbero partite dalla sua camera da letto. La donna era una fumatrice e, probabilmente, il rogo potrebbe essere stato causato da una sigaretta finita sul letto. Sulla salma, ritrovata in terra tra la camera da letto e la sala, è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, arrivati da Villa Adriana e da Roma, ed i carabinieri della compagnia di Tivoli.