Tivoli, in fiamme il ponte della Pace

Il ponte della pace di Tivoli, alle porte di Roma in fiamme. Un incendio è divampato poco prima delle 17 del 18 luglio nelle sterpaglie in via Giuseppe Mazzini, presso l'accesso al ponte. Successivamente hanno lambito il ponte in legno che ha preso fuoco.

Il ponte della pace è un ponte in legno pedonale che collega la stazione ferroviaria di Tivoli all'ospedale San Giovanni Evangelista superando il fiume Aniene.

Sul posto è presente la Polizia Locale che ha interdetto il traffico, i vigili del fuoco di Villa Adriana e la protezione civile Avrst e volontari valle dell'Aniene.