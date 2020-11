Tivoli, ferito alla schiena in mezzo alla strada, è caccia all'aggressore

Lo ha aspettato in strada per centrarlo a colpi di pistola. Ieri sera dopo le 21, un uomo è stato ferito da tre colpi d'arma da fuoco in strada in via Gian Lorenzo Bernini, a Tivoli. La vittima, un italiano di 30 anni con precedenti di polizia, è stato colpito alla schiena e a una gamba: ora è ricoverato all'ospedale di Tivoli, non è in gravi condizioni. Sono intervenute le pattuglie del commissariato e gli agenti della Scientifica a caccia di indizi che possano portare a identificare il responsabile, fuggito a piedi dopo aver sparato.

