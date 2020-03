A Tivoli paura per il Coronavirus, rinviata la storica Fiera di San Giuseppe

A Tivoli l’allerta Coronavirus ha fatto saltare tre importanti appuntamenti, tra cui la secolare Fiera di San Giuseppe. La prossima settimana erano in agenda la festa del 19 marzo e poi, nel week end, le giornate Fai di Primavera a Villa Gregoriana ed in concomitanza “Tivoli a Misura di Bambino”, due giorni di laboratori e giochi per bambini nel centro. «Per far sì che la comunità tiburtina - spiegano dal Municipio in una nota - possa vivere la manifestazione al meglio, l’evento sarà posticipato senza apportare sostanziali cambiamenti al programma». La Fiera di San Giuseppe non era stata più sospesa dai tempi della guerra.

