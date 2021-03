30 Marzo 2021

di Fulvio Ventura

(Lettura 1 minuto)







Novità per i residenti di Tivoli che, per chiedere i certificati anagrafici, non dovranno più recarsi solo all’Anagrafe, o nelle delegazioni di Villa Adriana e Tivoli Terme, ma potranno rivolgersi anche ai tabaccai. Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all’accordo tra il Comune e la Federazione italiana. La convenzione, siglata nei giorni scorsi in municipio, ha una durata di due anni ed il costo per ogni certificato richiesto in questo modo è di due euro. “Questa convezione - spiega il sindaco Giuseppe Proietti - avvicina l’amministrazione ai cittadini, stabilendo concretamente soluzioni diverse e più veloci per ottenere servizi che, altrimenti, avrebbero bisogno di più tempo. Il progetto riguarda quei certificati ai quali i cittadini hanno spesso bisogno di accedere rapidamente. Un ulteriore servizio alle persone, che consentirà di ritirare comodamente i certificati anagrafici rivolgendosi alle tabaccherie più vicine a casa o al luogo di lavoro”. Fulvio Ventura