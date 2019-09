Tivoli, arrestato il «giardiniere illegale»: coltivava cannabis in terreno abbandonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivava «ganja» come fosse un normale giardiniere. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 30enne, originario della provincia di Palermo, con le accuse di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso ieri mattina dai Carabinieri mentre defogliava in tutta tranquillità alcune piante di cannabis, coltivate in un terreno abbandonato, adiacente a via di Salone.Nel terreno, trasformato in piantagione, i Carabinieri hanno trovato complessivamente 9 piante di altezza compresa tra 1,60 m e 1,90 m, per un peso pari a 2,3 kg. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, poco distante, ha permesso di rinvenire 50 g di marijuana e materiale per la lavorazione e la confezione in dosi. Le piante, lo stupefacente ed il restante materiale sono stati sequestrati, mentre il 30enne è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.