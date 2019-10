Tivoli, la ex sta con un altro, lui l'aggredisce: stalker violento ai domiciliari

Non sopportava che la sua ex, con cui aveva un rapporto morboso e violento, stesse con un altro uomo. Così, M. D., 31enne originario di Tivoli, si è appostato davanti a un negozio, aspettando che di lì passasse la ragazza. Lei arriva a bordo di un'auto, assieme alla sorella e a un altro ragazzo, forse una nuova fiamma. M. D. gli si para davanti, blocca l'auto e costringe il ragazzo a scendere per poi malmenarlo. Per il 31enne, per cui la Procura di Tivoli aveva già emesso un divieto di avviciamento e di comunicazione nei confronti della ragazza, sono scattati gli arresti domiciliari.

Era una relazione difficile quella fra la vittima 25enne e il fidanzato: lui le proibiva di frequentare la palestra, di uscire o di andare in vacanza con le amiche, la seguiva e la controllava nei movimenti anche attraverso l'installazione di un'applicazione sul cellulare. Per non parlare delle violenze fisiche che la giovane ha dovuto sopportare nel corso della relazione, lesioni mascherate dalla vittima con improbabili scuse riferite a chi le chiedeva cosa fosse successo, oppure coperte ad arte con dei capi di abbigliamento.

La loro relazione è proseguita fino al 2018 quando la ragazza ha finalmente trovato il coraggio di interromperla, ma poi sono iniziati i comportamenti persecutori. Insulti, minacce, messaggi telefonici insistenti. Ascoltata la vittima, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Tivoli, diretto da Paola di Corpo, raccolti tutti gli elementi investigativi, nel luglio scorso, avevano già chiesto alla Procura della Repubblica di Tivoli, ottenendolo, un divieto di avvicinamento e di comunicazione, valevole per M.D., nei confronti della parte offesa. Ora lo stalker dovrà scontare anche i domiciliari.

