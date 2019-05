Roma, tir travolge le auto, 14enne ferita alla fermata del bus: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sandro Pertini dopo essere stata travolta mentre aspettava l'autobus alla fermata da un tir ieri pomeriggio attorno alle 16. È successo a, dove il conducente dell'autoarticolato è finito fuoristrada e ha investito in totale cinque automobili. L'uomo si è fermato per prestare soccorso: sottoposto al test dell'etilometro è risultato negativo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del V gruppo della polizia municipale, mentre l'ambulanza inviata dall'Agenzia Ares 118 ha trasportato la ragazzina, apparsa subito molto grave, al Pertini.DINAMICATutto è avvenuto in piazza Cesare De Cupis, vicino alla Collatina. Il camionista, un uomo di origini algerine, per ragioni che ancora devono essere comprese, ha perso il controllo del mezzo: ha urtato sia tre auto in sosta, sia due di passaggio. Per fortuna non stava viaggiando ad alta velocità e questo ha limitato la gravità delle conseguenze. In particolare, a bordo di una delle vetture c'era un bambino che è rimasto leggermente ferito, inizialmente trattato come codice giallo e portato per accertamenti al pronto soccorso del Pertini. Ma subito è risultato evidente che le condizioni più gravi erano quelle della quattordicenne. La sfortuna ha voluto che si trovasse proprio sul marciapiede, all'altezza della fermata dell'autobus, nel momento in cui il tir è finito fuori strada, andando a colpirla e a sbalzarla sull'asfalto. La quattordicenne ha riportato fratture e contusioni e, dopo averla immobilizzata, l'ambulanza l'ha trasporta al Pertini dove è ricoverata in prognosi riservata.C.R.© RIPRODUZIONE RISERVATA