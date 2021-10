Domenica 31 Ottobre 2021, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 21:33

Nei pressi dello stadio, dove è in corso la partita tra Roma e Milan, un uomo ha investito con l'automobile un controllore dell'Atac facendo retromarcia. Dopodiché, durante una violenta discussione, lo ha colpito con un pungo per poi allontanarsi. Dalle prime ricostruzioni, l'aggressore sarebbe un tifoso. Sono in corso indagini per rintracciare l'uomo. Sul posto la polizia e la polizia locale.