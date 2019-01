Oltre 4 chili di marijuana nel trolley, arrestato nigeriano a Tibus

Proseguono i controlli dei Carabinieri nell'area dell'autostazione «Tibus», dove solo pochi giorni fa i militari avevano intercettato ben 7 persone, nigeriani e albanesi, e sequestrato 11 kg di marijuana suddivisa in involucri in cellophane e la somma contante di 6.500 euro.



La scorsa notte, in largo Guido Mazzoni, i Carabinieri hanno fermato l'ennesimo corriere di droga, un nigeriano di 25 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, sorpreso mentre trascinava un trolley al cui interno sono stati trovati oltre 4 kg di marijuana suddivisi in 4 involucri in cellophane. Il giovane è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.