Cerca di strangolare la moglie davanti alla loro bimba: la donna in ospedale, lui in fuga

Orrore al Tiburtino . Accecato da chissà quale tarlo ha cercato di strangolare la moglie nella stanza della loro bimba. Solo grazie al tempestivo intervento della polizia si è evitato il peggio. Il tentato omicidio, avvenuto davanti agli occhi della figlia, di un anno d’età, si è registrato verso le 21, in una traversa all’inizio di via Tiburtina, poco distante da Binacci Arredamenti. Sono stati alcuni vicini ad ascoltare le grida d’aiuto della donna ed a chiamare la polizia. I residenti hanno sentito nitidamente la lite trasformarsi in dramma. ”Lasciami, lasciami”, ha gridato la donna al marito e poi le sue grida si sono trasformate col passare dei minuti in lamenti.E’ probabile che proprio il suono delle sirene della polizia in lontananza possa avere fatto desistere il marito dal terminare l’aggressione. L’uomo, sulla trentina, ha lasciato la presa ed è fuggito. La moglie è stata portata in ospedale dove i medici le hanno trovato evidenti lividi ed escoriazioni al collo. Nessun dubbio che si sia trattato di un tentativo di strangolamento. La vittima è stata ricoverata per precauzione: il suo stato di salute sarebbe buono solo molto provato da il forte spavento subito. La polizia sta ricercando l’uomo che deve rispondere di tentato omicidio, la piccola è stata momentaneamente affidata a dei parenti.