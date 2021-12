Tiburtino, arrestati due ladri colti in flagranza di reato: il giudice li lascia a piede libero

Arrestati in flagranza di reato ma i due ladri tornano a piede libero. È avvenuto al quartiere Tiburtino di Roma. La polizia il 26 dicembre, dopo una segnalazione di rumori sospetti da parte dei vicini, entra in un appartamento in via Luigi Arnaldo Vassallo e trova due ladri intenti a saccheggiare la casa. Gli uomini della volante entrano senza far rumore con delle torce e si trovano di fronte a due georgiani che cercano di rubare tutto ciò che l'appartamento, abitato da tre fuorisede universitari ora in vacanza.

APPROFONDIMENTI SARDEGNA Graziano Mesina arrestato vicino casa IL RACCONTO Diabolik, chi è il killer Raul Esteban Calderon ROMA Roma, raffica di raid notturni nelle scuole NEWS Roma, «Ha bucato» e via la borsa dal sedile: boom di... NEWS Roma, Scacco ai re delle truffe dei finti avvocati: in sei mesi... NEWS Roma, Arrestati tre "cannibali" di auto: furti messi a...

Diabolik, chi è il killer Raul Esteban Calderon. L’Argentino e quelle rapine con gli ex della Magliana. «Era lui il più pericoloso»

La decisione del Giudice

Per loro scatta immediatamente l'arresto con l'accusa di furto. La mattina seguente i due malviventi vengono portati dal giudice della Direttissima a piazzale Clodio che convalida sì l'arresto, ma in attesa di processo lascia liberi gli uomini. I ladri, incensurati e senza fissa dimora sono quindi ora a piede libero.