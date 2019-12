Tiburtina, pusher nigeriano arrestato con 1 kg di marijuana e la tessera Rdc

La scorsa notte, nel corso di un controllo nella zona della stazione ferroviaria Tiburtina, i carabinieri hanno arrestato per spaccio un nigeriano di 34 anni, residente a Formello, con precedenti penali e regolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato fermato mentre era in automobile. I militari, notando il suo nervosismo, hanno deciso di perquisire la vettura e hanno trovato dentro uno zaino 1,1 chili di marijuana. Inoltre, nelle tasche dei pantaloni, il 34enne aveva 100 euro in contanti, che sono stati sequestrati, e una carta Rdc che viene rilasciata a chi percepisce il reddito di cittadinanza. L'uomo, trattenuto in caserma, è in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA