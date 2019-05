Con la bici sotto le ruote di un tir: terribile incidente sulla via Tiburtina all'incrocio con la rampa per il Gra provenendo da Tivoli. Un ciclista, per cause in corso d'accertamento, è finito sotto il treno delle gomme del camion: l'autista è riuscito a fermare il mezzo abbastanza in fretta, ma comunque l'uomo è stato trascinato per alcuni metri. Vigili del fuoco e il personale del 1188 sono intervenuti per estrarlo.