Roma, ennesimo agguato ai danni dell'ex fidanzata: arrestato stalker

Ha bussato insistentemente alla porta della sua ex, poi ha finto di allontanarsi dal condominio di via Vacuna, in zona Tiburtina, nascondendosi nell’androne e aspettando che la ragazza uscisse allo scoperto. Quando la vittima è scesa dall’appartamento, l’uomo le è saltato addosso, tentando di aggredirla. È la brutta storia vissuta, nel tardo pomeriggio di ieri, da una ragazza umbra di 38 anni, originaria di Umbertide, in provincia di Perugia, da tempo domiciliata a Roma per motivi di lavoro, e che è riuscita a eludere il tentativo di aggressione rifugiandosi nell’ascensore, da dove ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

All’arrivo dei carabinieri l’aggressore, un romano di 45 anni con precedenti, ha tentato, dapprima di nascondersi, poi, vistosi scoperto, si è dato alla fuga in strada, dove è stato bloccato poco dopo dai militari. La 38enne ha raccontato l’accaduto, spiegando anche che non si trattava di un episodio sporadico, considerando che aveva già sporto denuncia nei confronti dell’ex a fine novembre scorso a seguito di un’altra aggressione in cui riportò delle lesioni. Lo stalker è stato ammanettato e portato nel carcere di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, di fronte alla quale dovrà rispondere di atti persecutori.

