"Tiberis"a Roma, il Campidoglio ci riprova e lancia il bando per la spiaggia sul Tevere

Spiaggia sul Tevere, il Campidoglio rilancia e presenta il nuovo bando per allestire Tiberis sulle sponde del Biondo ai piedi di ponte Marconi. E' di qualche giorno fa l'avviso pubblico per rinvenire lo sponsor a cui affidare l'allestimento della spiaggia in città, nata nel 2018 e scandita in questi due anni da numerose polemiche e ritardi. L'obiettivo è quello di garantire la fruibilità - sempre gratuita per i cittadini - in questa estate 2020 scandita dalla pandemia del Covid-19.

L'allestimento del 2019: spiaggia aperta ad agosto

Le premesse sono chiare: le proposte di sponsorizzazione dovranno economicamente oscillare tra i 15 mila euro fino a un massimo di 38 mila euro. Il proponente dovrà inoltre presentare un progetto che tenga conto degli obbligo sul distanziamento tra sedute e lettini per evitare gli assembramenti mentre Roma Capitale nella figura dell'Ufficio speciale Tevere si occuperà della manutenzione e quindi della cura delle attrezzature fornite. Le candidature saranno aperte fino al prossimo 3 luglio.

Il progetto prevede l'allestimento di un'area con sabbia con lettini e ombrelloni, un'area relax sul prato sempre fornita di sedute e sdraio, un'area giochi d'acqua - se consentiti dall'Asl rispetto all'emergenza del Covid-19 - con ricircolo e "clorazione" o ricorcolo per l'irrigazione. Ancora il Campidoglio dice sì a una zona "food" con disposizione di tavoli coperti da tensostrutture realizzate con tessuti capaci di assorbire i raggi "uv", la recinzione dell'area cani oltre che la realizzazione di cartelli informativi «per stimolare - si legge nel bando - l'attrattività della manifestazione».

Le regole anti-Covid per gli stabilimenti

Lo sponsor dal canto suo dovrà mettere "sul piatto" in comodato d'uso gratuito per i clienti 30 ombrelloni, 20 lettini, 10 tavoli quadrati in metallo di ampiezza 80x80 cm, più altri 15 di vario colore. Altresì saranno richieste anche 127 sedie sempre in metallo di vari colori e chiudibili insieme a 10 "vele quadrate" in materiale traspirante color sabbia complete di strutture con pali in acciaio per garantire la creazione e la seguente fruibilità di zone d'ombra. Al Campidoglio infine competerà la campagne di promozione che si svolgerà in primis sul portale internet dell'amministrazione mentre lo sponsor potrà apporre scritte e loghi sulle strutture che metterà in comodato.

