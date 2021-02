I ristori non arrivano, l'associazione culturale a Monti lancia un crowdfunding

Lockdown e chiusure hanno messo ko l'intera categoria. Ma c'è chi prova a reinventarsi, in mancanza dei ristori che tardano ad arrivare: Joy Napolitano ha aperto “The Barber Shop” nel rione Monti a Roma, nel 2015, ha inventato una lattina “orange zone” da consegnare a chi darà una mano e ha avviato un crowdfunding per cercare sostegno.

«Il nostro - dice - è uno speakeasy bar situato presso l'associazione culturale Circolo il barbiere. Abbiamo miscelato il primo drink sei anni fa in concomitanza con il nostro primo evento artistico culturale. Era l'inizio di un sogno». Nel corso degli anni il locale è riuscito a collocarsi al numero 344 dei 500 bar migliori al mondo. Essendo una associazione non possono vendere online e nemmeno fare il delivery, tantomeno riaprire. Così per tentare di sopravvivere, hanno lanciato la campagna di donazioni offrendo in cambio simbolicamente le lattine “ready to drink”

«Abbiamo raggiunto numerosi traguardi professionali - aggiunge Napolitano - facendo numerosi sacrifici e dando forma, anche grazie ai nostri associati, a questo meraviglioso viaggio. Abbiamo sostenuto artisti, realizzato masterclass, abbiamo ospitato professionisti da tutta Europa e ora, a seguito delle misure restrittive imposte dal Dpcm dell'8 Marzo 2020, e ai ritardi per il supporto economico delle imprese, ci troviamo a far fronte a una serie di difficoltà, che stanno mettendo a repentaglio il nostro sogno. Con la campagna "Call It Quits" (“dacci un taglio"), vogliamo continuare il nostro viaggio insieme a voi». Il link per aderire alla campagna si trova sulla pagina facebook del locale.

