Roma, accosta con l'auto carica di spazzatura e butta i rifiuti nel Tevere

La scena è di quelle che nessuno vorrebbe (e dovrebbe) vedere. Ma che, secondo quanto riferiscono i testimoni, si ripeterebbe addirittura spesso, anche con una frequenza quotidiana e sempre in pieno giorno. L'altra mattina, ore 11.30, a ponte Marconi, Roma sud. Una donna arriva a bordo della sua auto grigia, abbastanza malandata. La parcheggia (ovviamente in divieto di sosta) accostando al marciapiede. Nel portabagagli ha diverse buste nere, contenenti rifiuti. C'è chi ha riconosciuto delle ossa di pollo, altri rifiuti organici di varia natura ma di dubbia provenienza. Quel che avviene dopo lascia tutti stupiti: la donna si sporge e riversa il contenuto dei sacchi nel Tevere, senza esitazione, come se quella fosse la normalità. E guai a riprenderla o a farle notare che quel comportamento è da incivili: alcune persone sarebbero anche state insultate.

Ultimo aggiornamento: 16:27

