Il Tevere dopo i nubifragi: una scia di 28 chilometri in mare

Fotografata dallo spazio la scia di sedimenti trascinati in mare dal Tevere dopo i nubifragi avvenuti a Roma e nel Lazio all'inizio di febbraio. La foto è stata scattata il 5 febbraio da Sentinel-2B, uno dei due satelliti gemelli dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che fanno parte del programma Copernicus: mostra la grande quantità dimateriale riversato nel Mar Tirreno estendersi per oltre 28 chilometri dalla costa, trascinata in direzione nord-ovest dalle correnti.Il Tevere, il terzo fiume più lungo d'Italia, viaggia per circa 400 chilometri prima di farsi strada all'interno dellacittà di Roma e buttarsi nel mare: gioca quindi un importantissimo ruolo nel trasporto di sedimenti e le acqueintorno alla sua foce mostrano spesso un cambiamento di colore per questo motivo. Tuttavia le forti piogge del 2 febbraio sono risultate in una quantità di sedimenti particolarmente imponente, come si può osservare all'immagine in alta definizione catturata da Sentinel-2B.