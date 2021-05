Tevere Eur Hockey alla Final Four, appello del presidente: «Mancano risorse per il sogno finale, serve aiuto»

Il Tevere EUR hockey società di Roma sud, che milita nel campionato di A1 maschile di hockey su prato, si è qualificata alla Final Four valevole per l’assegnazione del titolo italiano. La competizione si svolgerà il 5 e 6 giugno a Brà e assegnerà lo scudetto 2020-2021. Il Tevere EUR hockey sarà quindi l’unica compagine laziale che cercherà di portare un titolo nazionale nella nostra regione.

Durante la regular season la compagine teverina è sempre stata ai vertici della classifica grazie ad un gioco brillante ed a una difesa impenetrabile che ha sempre concesso poco agli avversari. Nella rosa del Tevere EUR hockey militano moltissimi giovani cresciuti nel vivaio della società molti dei quali selezionati per le varie rappresentative nazionali. «Quest’anno la pandemia ha reso però difficile, per uno sport dilettantistico come è l’hockey, il reperimento di risorse economiche importanti - dichiara il Presidente Roberto Da Gai - poiché non è stato possibile per la Società organizzare eventi e manifestazioni. La Società e gli atleti sono pronti e motivati nell’affrontare questa Final Four che consentirebbe loro di coronare anni di impegno e sacrificio - continua Da Gai- Faremo il massimo e ci stiamo adoperando per reperire ogni risorsa economica possibile. Ci separano circa 5000 euro dal coronamento del nostro sogno sportivo. Per questo - conclude il Presidente Da Gai - con queste poche righe vorremmo chiedere alle istituzioni laziali e al mondo privato di aiutarci a raggiungere anche questo obiettivo».

