Domenica il “Tevere Day”: settanta eventi da mattina a sera per far rivivere il fiume

Restituire il più antico monumento di Roma ai cittadini e ai turisti. E’ con questo auspicio che domenica si svolgerà il primo “Tevere day”, un grande evento sociale dedicato al fiume che attraversa la Capitale. Dalle nove di mattina fino al tramonto, sono ben settantaquattro gli eventi in programma che coinvolgeranno tante zone della città: da Castel Giubileo al Foro Italico, dal Ponte della Musica allo Scalo di Pinedo, dall’Isola Tiberina a Testaccio, per arrivare a Tiberis e fino a Ostia. Per raggiungere l’obiettivo di riuscire a coinvolgere quanta più gente possibile si è creata una inedita sinergia che vede coinvolti ben sessantuno Enti ed Associazioni.«Siamo riusciti in una bella esperienza di fare squadra», ha spiegato con orgoglio, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in Campidoglio, il direttore dell’associazione “Museo del Tevere” ed ideatore dell’evento, Alberto Acciari. In prima fila i cinque Circoli remieri storici della Capitale (Tevere Remo, Canottieri Aniene, Canottieri Roma, Canottieri Lazio, Tirrenia Todaro) che metteranno a disposizione le loro sponde per tutti quelli che vorranno provare la sensazione di remare sulle acque del biondo Tevere. Non mancheranno anche momenti di approfondimento, come convegni e tavole rotonde, duranti i quali si discuterà sul futuro del fiume «anche per fare in modo – ha specificato il segretario generale dell’Autorità Bacino Distrettuale, Erasmo D’Angelis – che quello di domenica non sia un evento unico, ma che dal giorno dopo si continui a valorizzare il fiume senza abbandonarlo di nuovo alla situazione attuale che è decisamente sconfortante. Altrimenti - ha concluso ironicamente - ci ritroviamo come nel film di Verdone che (nell’esilarante discorso politico finale in “Gatto Cedrone”) si interrogava se il fiume ci serve o non ci serve, altrimenti asflatiamolo…».Tra gli appuntamenti in programma da segnalare la prima edizione della “Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente”, che chiamerà a raccolta tutti gli appassionati degli sport con la pagaia, e la Risalita del Tevere in gommone dalla Foce a ponte Marconi per unire i porti dell’Antica Roma. Eventi che non si svolgeranno solo in acqua. Previste, infatti, anche iniziative in bicicletta come Fotopedalando, oppure passeggiate culturali, organizzate dal Touring club, alla scoperta degli antichi porti e ponti. In piazza Tevere, inoltre, è previsto il “derby del Tevere”, una gara amatoriale di tiro alla fune aperta a tutti che vedrà sfidarsi ogni mezz’ora i tifosi di Roma e Lazio. La giornata si concluderà sulla spiaggia di Roma Capitale, Tiberis, dove ci saranno spettacoli per bambini, i concerti dell’Orchestra Popolare Italiana di Umberto Sparagna e di Stefano Di Battista e uno spettacolo di fontane danzanti.