Ultima tappa della Discesa Internazionale del Tevere, 150 canoisti sul fiume

Un primo maggio navigando il fiume Tevere. E’ quello trascorso dai circa centocinquanta partecipanti all’ultima tappa della Discesa internazionale del Tevere, giunta alla quarantesima edizione. In canoa o in bici e a piedi lungo le rive, tanti gli appassionati, provenienti anche da varie parti d’Europa come l’ex campione mondiale di canoa Stephan Kueppers, che hanno raggiunto il traguardo in zona Ostiense. Fra questi il recordman Andrea Giovanni Ricci – anche fra gli organizzatori della manifestazione - che ha scelto di navigare il fiume in Stand up paddle (Sup), ossia stando in piedi su un tavola da surf utilizzando una pagaia. In verità, come ogni anno, l’evento ha preso il via il 25 aprile da Città di Castello, e dopo una settimana all’insegna del divertimento all’aria aperta e a cene collettive organizzate dalle varie associazioni sociali, è giunta alla tappa di Roma considerata l’apoteosi finale. «Del resto – ha spiegato lo stesso Andrea Ricci – è un’occasione unica per ammirare la Città Eterna dall’acqua. La navigabilità del Tevere non è sicura e solo grazie ai tanti canoisti esperti che prendono parte a questa discesa è possibile attraversare il centro storico senza pericolo». Ad allietare lo sforzo dei partecipanti ci ha pensato una jazz band che con i loro ritmi ha coinvolto anche tanti romani e turisti che si sono affacciati per ammirare lo spettacolo.