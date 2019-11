Ostia, sgomberata la palestra di Roberto Spada: quella della testata al giornalista Piervincenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgomberata la palestra di Roberto Spada a Ostia. Quella di via Forni, nel cuore del feudo del clan sinti, che fu teatro della testata al giornalista di Nemo, Daniele Piervincenzi. A procedere all'operazione i baschi verdi della Guardia di Finanza che hanno messo in campo un maxi dispiegamento di uomini e mezzi. Il quartiere questa mattina era blindato.I militari hanno provveduto a liberare i locali della palestra, dove si allenavano i pugili e dove erano esposti trofei e foto di esponenti del clan che praticavano la boxe e finiti in carcere per usura ed estorsioni. Il blitz è poi proseguito in via Marino Fasan, sempre a Ostia Nuova e a pochi passi dalla palestra, dove la Guardia di Finanza ha proceduto allo sgombero di un centro scommesse. Anche questo finito nelle mani degli Spada.