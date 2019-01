«Nella notte alcuni ladri sono entrati presso la sede dell'associazione Gay Center a Roma, sottraendo donazioni e altri beni. Ingenti i danni a scapito dell'associazione per almeno 10mila euro. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e saranno messe a disposizione le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza. Il danno è innanzitutto al lavoro svolto dai volontari ogni giorno. Rubare donazioni e raccolte fondi è un atto vigliacco e senza dignità. Attualmente è attivo un link per chi volesse sostenere il Gay Center dopo il furto subito: https://buonacausa.org/cause/raccolta-fondi-furto-al-gay-center». Lo denuncia in una nota il Gay center, l'associazione per i diritti delle persone omosessuali che ha sede a via Nicola Zabaglia a Testaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA