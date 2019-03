Testaccio, rubano smartphone alle ragazze in discoteca: due arresti

Smartphone e portafogli rubati in discoteca ad alcune ragazze. E' accaduto l'altra notte in un locale in via di Monte Testaccio. Giunti sul posto i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, dopo aver effettuato indagini, hanno arrestato un 22enne peruviano, studente con precedenti, e un 27enne romeno, barista, con l’accusa di furto aggravato in concorso.



I militari hanno bloccato i complici trovandoli in possesso di due smartphone e un portafogli, che avevano appena sfilato dalla borsa e dal cappotto di due giovani, poggiati su alcune poltrone del locale. La refurtiva è stata riconsegnata alle vittime, gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA