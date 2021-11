Mercoledì 17 Novembre 2021, 00:09

Professor Francesco Pugliese, primario del Dea del policlinico Umberto I e ordinario di Anestesia e Rianimazione alla facoltà di Medicina della Sapienza, in Terapia intensiva stanno tornando, seppur con gradualità, a riempirsi i posti letto.

«Sì, ma il livello resta ancora sotto soglia critica. Negli ultimi giorni c’è stato comunque un aumento di ricoveri. All’Umberto I abbiamo dieci pazienti ricoverati a fronte di 11 posti letto nel reparto di Terapia intensiva. Nel giro di una settimana, porteremo le occupazioni disponibili a 15 seguendo la riorganizzazione decisa dalla Regione».



Chi sono i pazienti ricoverati nel reparto più critico?

«Nell’80% si tratta di pazienti non vaccinati, soggetti che dunque hanno rifiutato o non hanno iniziato il percorso di immunizzazione contro il Sars-Cov-2 mentre nella restante parte, ovvero il 20%, e dunque in due posti letto ci sono pazienti vaccinati. Sono un uomo di 72 anni e una donna di 46 anni».



Quindi pazienti che hanno concluso il primo ciclo ma si sono infettati e versano in gravi condizioni?

«Sono pazienti che hanno chiuso il primo ciclo sei mesi fa e che rientravano dunque nel target di persone da richiamare con la terza dose, le loro condizioni non sono critiche».



Questo comunque dimostra come il richiamo sia fondamentale in un momento in cui i contagi stanno tornando a crescere.

«Assolutamente. Dobbiamo partire da un presupposto: i due pazienti vaccinati e ricoverati ora in Terapia intensiva hanno co-patologie importanti e la loro copertura anticorpale si era praticamente ridotta quindi questo significa come sia fondamentale la terza dose anche perché non tutte le persone sviluppano in ugual modo quella che possiamo chiamare la “barriera” al virus».



Chiariamo questo aspetto: quanto dura il vaccino?

«Dagli studi e dalla letteratura scientifica finora prodotta abbiamo come tempo limite una finestra di 180 giorni, ovvero sei mesi ma non tutti gli organismi sviluppano anticorpi nello stesso modo e per la stessa durata. Ci sono anche individui che, ad esempio, non riescono ad immunizzarsi, a produrre anticorpi o a produrne in quantità molto bassa ed è per loro fondamentale che gli altri siano coperti».



L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista a Il Messaggero ha suggerito un tempo ancora più ridotto per procedere con il richiamo: cinque mesi dalla seconda dose anziché sei. Lei cosa ne pensa?

«È una proposta sostenibile proprio in ragione del fatto che ogni organismo risponde in maniera diversa all’input vaccinale. Deve essere chiaro anche un altro aspetto: il vaccino serve ma gli anticorpi e la resistenza che produce non è universale per tutti i pazienti. Per questo dovrebbe essere accolta la proposta dell’assessore dal momento che anche in Inghilterra ad esempio con il farmaco Johnson&Johnson si sta discutendo del richiamo a cinque mesi e non a sei mesi».