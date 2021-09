Terza dose Lazio, D'Amato: «Prenotazioni online da mercoledì per over 80»

Lunedì 27 Settembre 2021, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 20:26

«Dopo la circolare del ministero sarà attivato a partire dalla mezzanotte di mercoledì il servizio di prenotazione online per le terze dosi di richiamo per over 80», così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'amato in un comunicato. Il portale di accesso sarà quello utilizzato per tutta la campagna vaccinale per le prenotazioni.

«È possibile effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi vuole può contattare anche il proprio medico di famiglia». ha continuato D'Amato.

L'assessore alla sanità della Regione Lazio ha aggiornato anche in merito alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid prevista per le persone anziane che si trovano nelle residenze sanitarie assistenziali. «Nel Lazio partiranno domani da Rieti le prime somministrazioni delle terze dosi di richiamo Covid per gli over 80 nelle Rsa», ha concluso.