Vaccino Lazio, D'Amato: «Terza dose insieme ad antinfluenzale dalla prossima settimana»

Sabato 2 Ottobre 2021, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:27

La «Regione Lazio è pronta a somministrare contemporaneamente» il vaccino «antinfluenzale e il richiamo Covid già dalla prossima settimana», ed è «in attesa dell'ok del ministero» per partire. È quanto spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Vaccino Lazio, D'Amato: «Terza dose insieme ad antinfluenzale»

Intanto, nel Lazio sono partite le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid negli over 80 e sono «già 20mila» le terze dosi somministrate, «il 20% dell'intero Paese», ha aggiunto D' Amato. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale nel suo insieme, sono state superate le 8,3 milioni di somministrazioni, oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa», ha ricordato l'assessore. Sul fronte del vaccino antinfluenzale, si parte dalla prima settimana di ottobre, si ricorda nella nota diffusa dalla Regione. È gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. E si potrà contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.

La campagna

Un accenno l'assessore lo riserva anche alla vaccinazione anti-Covid dei marittimi sulla quale si è ottenuto un «grande risultato: sono stati vaccinati in 10 mila dall'inizio della campagna tra gli addetti e il personale che lavora a bordo delle navi«, ha detto D' Amato ringraziando »l'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, l'equipe della Asl Roma 4 e l'Usmaf«. L'assessore ha sottolineato ancora una volta l'importanza di vaccinarsi, citando lo studio Altems Cattolica pubblicato sul 'Sole24Orè che dimostra che »dire no al vaccino ha un costo pari a 70 milioni al mese in Italia«.