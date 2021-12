Terza dose nel Lazio, partite (in anticipo) le prenotazioni per gli under 18 e fragili 12-15 anni

Sono partite nel Lazio, in anticipo, le prenotazioni della dose di richiamo per i 16-17enni e per i 12-15enni con fragilità. Secondo quanto si apprende, le prenotazioni sono on-line con le consuete modalità. L'avvio delle prenotazioni del booster per questa fascia era atteso dalla mezzanotte. Per quanto riguarda i pazienti fragili per la fascia d'età considerata si tratta di pazienti che si trovano in determinate condizioni concomitanti/preesisteniti, indicate in un elenco della Circolare del Ministero della Salute e diffuso anche dalla Regione Lazio. Per prenotarsi è necessario, come di consueto, accedere al portale Salute Lazio, cercando poi la casella dedicata ed inserire i dati richiesti riportati sulla tessera sanitaria.

Vaccini anche di notte dal 30 dicembre

«Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 dicembre». Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. In particolare, «negli hub di Roma Termini, Fiumicino aeroporto lunga sosta, Eur piazzale Quadrato della Concordia, Tor Vergata Le Vele e palasport di Tivoli» aggiunge.

Obiettivo 2 milioni di booster entro il 31 dicembre

Continua spedita la campagna vaccinale nel Lazio dove finora sono state effettuate quasi 33mila vaccinazioni, il 16% in più del target commissariale. L'obiettivo entro il 31 dicembre è arrivare a 2 milioni di dosi booster. «I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare la dose booster e vaccinare i più piccoli», ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. «Ad oggi sono state superate le 1,7 milioni di dosi booster per un totale di oltre 10 mln e 700mila di somministrazioni nel Lazio sono oltre 24mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni - aggiunge -. È importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili». Si possono prenotare le vaccinazioni sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it in una apposita sezione. «Abbiamo chiesto alla struttura commissariale e al ministero di aumentare le forniture degli anticorpi monoclonali per soddisfare tutte le richieste», ha anche sottolineato D'Amato.