Terremoto a Roma di 3.3, centinaia di commenti sui social. «Svegliati da un boato»

Grande paura all'alba a Roma per una scossa di terremoto di 3.3 con epicentro Fonte Nuova nel quadrante nord-est della città. Il sisma è stato avvertito in tutta la Capitale come dimostrano i commenti impauriti sui social network. Molti testimoniano di aver sentito un boato, che potrebbe essere legato, però, al temporale che si è abbattuto sulla Capitale nella notte. Come risulta chiaro dai commenti paura soprattutto nei quartieri vicini all'epicentro come Montesacro e Tivoli, ma anche fuori Roma in zona Tivoli.

Terremoto a Roma, scossa di magnitudo tra 3.2 e 3.7 con epicentro a Fontenuova



Mi sono svegliato poco prima che arrivasse la scossa forte. È stata come un'onda, via via sempre più forte e poi a scemare. #Terremoto #Roma — Ugo (@MEPoss) May 11, 2020

Roma si è svegliata tutta assieme, con la terra che trema. Sembra che l'epicentro sia stato proprio qui. Meglio così che portatore di brutte notizie da altri posti. #terremoto — Mauro (@ZMaro14) May 11, 2020

Appena svegliata da un tuono, ho pensato: ecco, adesso ci mancano giusto temporali e terremoti. Pum. #terremoto #terremotoroma — Ludovica Eugenio (@Ludo_Eugenio) May 11, 2020

Porca trota che botta di #terremoto! A #Roma forte, come una bomba che scoppia. — Sary XS (@saryxs87) May 11, 2020

Mai sentita una scossa di #Terremoto del genere, a Roma zona San Lorenzo il boato è stato considerevole — Leonardo Filippi (@leofilippi) May 11, 2020

Per svegliarmi è stata una botta davvero forte. Speriamo non ci siano danni da qualche parte, sto ancora tremando #terremoto — ilansia (@iammissjackson_) May 11, 2020

Ultimo aggiornamento: 06:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA