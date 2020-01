Rubava tablet e smartphone su treni: arrestato alla stazione Termini

Un italiano di 48 anni è stato arrestato per furto dai poliziotti del settore Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nella tarda mattinata della giornata di Capodanno alla stazione Termini. Nello specifico, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno controllato un uomo, che era appena sceso da un treno ad Alta Velocità proveniente da Salerno, anche grazie a una segnalazione pervenuta dal personale di Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana che lo aveva notato scendere frettolosamente dal convoglio con due grosse borse.



L'immediato controllo effettuato dagli operatori della Polizia Ferroviaria ha consentito di identificare l'uomo come persona già con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e di appurare che all'interno delle borse erano stipati tablet, smartphone e altri oggetti, tra cui dei vini di particolare pregio, per un valore complessivo di oltre 4000 euro, e di cui l'uomo non ha saputo spiegare la loro provenienza. L'ulteriore approfondimento sugli oggetti rinvenuti nelle borse ha consentito di appurare che un tablet e uno smartphone erano il frutto di un furto commesso ai danni di un turista straniero in viaggio verso Milano, perpetrato poco prima che il treno ripartisse. Alla luce delle risultanze investigative l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Roma.

