Termini, spaccano la vetrina di un ristorante e aggrediscono gli agenti: due fermati

Hanno danneggiato la vetrina di un ristorante in zona Termini e poi hanno aggredito gli agenti della Polizia. E' accaduto in via Marghera. Gli agenti del commissariato Viminale sono intervenuti a seguito della segnalazione dell'assalto effettuata al 112. I due sono stati fermati. E.H.S., 28enne di Formia, e F.P., romana di 35 anni, sono stati accompagnati al commissariato ed arrestati per danneggiamento, resistenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA