Termini, armato con un coccio di bottiglia minaccia i passanti: paura nella notte

Armato di un coccio di bottiglia minaccia i passanti in piazza dei Cinquecento. Notte di paura a Termini dove un uomo ha dato in escandescenza lanciando bottiglie e minacciando i passanti armato di un vetro rotto. Sono stati gli agenti del commissariato Viminale, sabato sera, ad essere avvicinati da un passante che li informava della presenza di un uomo armato di un coccio di bottiglia, che stava minacciando i passanti in piazza dei Cinquecento. Sul posto i poliziotti hanno trovato un 30enne del Bangladesh che, ubriaco, ha provato a lanciargli una bottiglia contro. Poi minacciandoli si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Il fermato è stato poi condotto in commissariato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA