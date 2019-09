Termini, droga e furti: arrestate 4 persone. Fermata una rom: doveva scontare 4 anni

Quattro persone arrestate, nove denunciate e 11 sanzionate. E' il bilancio dell'ultimo blitz dei carabinieri nell'area della stazione Termini. Una coppia di romani, lui 43enne e lei 44enne, disoccupati e con precedenti, sono stati fermati ad un posto di controllo: avevano 30 dosi di marijuana e denaro contante, nascosti in un vano della loro autovettura.



E' stata fermata anche una 25enne, domiciliata nel campo nomadi di via di Salone, doveva scontare una pena di 4 anni di reclusione per il reato di furto aggravato.



Un 25enne romeno invece è stato sorpreso a rubare un borsello, contenente denaro e effetti personali, ad una turista, 28enne di Sassari. Due romeni e un senegalese sono stati denunciati perché sono stati trovati nei pressi della stazione Termini in violazione al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei loro confronti.



Denunciati anche 4 cittadini, senza fissa dimora e con precedenti, per l’inosservanza del “D.a.c.u.r.”, emessi dal Questore di Roma a seguito delle richieste dei Carabinieri, e precedentemente notificati a loro carico. Le altre denunce rigurdano i reati di molestie e disturbo alle persone.



Le multe sono state elevate a 11 cittadini stranieri per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena richiesta l’emanazione del Daspo Urbano.

