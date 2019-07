Tentano di fare acquisti a Termini con carte di credito rubate: fermati tre nomadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano tentando di pagare della merce in un negozio del “Forum Termini” utilizzando due carte di credito probabilemnte rubate e con generalità non loro riconducibili.Per questo motivo, un 18enne proveniente dal campo nomadi di via Nettunense è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Con lui, nei guai sono finiti anche i due “soci”, un ragazzo romeno di 14 anni residente a Ostia e una 15enne bosniaca, anche loro nomadi, proveniente dall’insediamento di via della Chimica ad Aprilia, che sono stati denunciati a piede libero. Arrivati alle casse del negozio, i tre hanno esibito due carte di credito non intestate a loro e non hanno saputo fornirne la provenienza. I militari stanno, ora, tentando di risalire ai titolari delle carte che sono state sequestrate. I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre il 18enne è stato trattenuto in caserma.