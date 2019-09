Roma, Terminal Anagnina, trovato con panetti di hashish: arrestato 25enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due passi dal terminal Anagnina, dopo appena due giorni dall’arresto di un 20enne trovato in possesso di oltre un chilo di hashish nello zaino, i carabinieri della stazione Appia hanno arrestato un 25enne romano con 3 panetti di hashish e un coltello nel marsupio. La pattuglia mista, composta da un carabiniere e da militari del II Reggimento Guastatori degli Alpini, impiegati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” a guida Brigata Julia, ha notato il giovane aggirarsi con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo.La perquisizione ha permesso di rinvenire i panetti, del peso complessivo di 250 grammi e un coltello a serramanico. Dopo aver richiesto l’ausilio di una pattuglia, i carabinieri hanno ammanettato il 25enne hanno perquisito la sua abitazione in via della Pineta di Ostia. Nella sua camera da letto sono stati rinvenuti altri panetti di hashish, del perso complessivo di 350 grammi, oltre a 40 dosi marijuana, materiale per il confezionamento e vari foglietti recanti appunti manoscritti riferibili alla sua attività di spaccio. Il 25enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di arma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di rito direttissimo.